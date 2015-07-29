Обмен опытом
Из почты «КГ»29 Июля 2015 (Среда)
Бруснике тоже нужен торфДавно пытался вырастить бруснику на своем участке, но не сразу получилось, и вот почему.…
В качестве удобрения я использую касторовое масло29 Июля 2015 (Среда)
Я свои цветочки, когда у них только начинают формироваться бутоны, поливаю водой с касторовым маслом.…
История из конверта29 Июля 2015 (Среда)
«Эй, подруга, ты чего пешком топаешь?»Однажды мой зять Володя возвращался с работы. Вдруг услышал над головой шум, поднял голову и…
Собакам легче прокормиться около мусорных баков29 Июля 2015 (Среда)
В наше селение часто привозят из города собак и оставляют на произвол судьбы. Почему я думаю, что из города? Сельские…
Сам себе доктор29 Июля 2015 (Среда)
Средство от болей в коленяхСтало тяжело сгибать колени и приседать?…
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