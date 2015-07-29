Из почты «КГ» Бруснике тоже нужен торфДавно пытался вырастить бруснику на своем участке, но не сразу получилось, и вот почему.…

В качестве удобрения я использую касторовое масло Я свои цветочки, когда у них только начинают формироваться бутоны, поливаю водой с касторовым маслом.…

История из конверта «Эй, подруга, ты чего пешком топаешь?»Однажды мой зять Володя возвращался с работы. Вдруг услышал над головой шум, поднял голову и…

Собакам легче прокормиться около мусорных баков В наше селение часто привозят из города собак и оставляют на произвол судьбы. Почему я думаю, что из города? Сельские…