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Обмен опытом

Из почты «КГ»

29 Июля 2015 (Среда)
Бруснике тоже нужен торфДавно пытался вырастить бруснику на своем участке, но не сразу получилось, и вот почему.…

В качестве удобрения я использую касторовое масло

29 Июля 2015 (Среда)
Я свои цветочки, когда у них только начинают формироваться бутоны, поливаю водой с касторовым маслом.…

История из конверта

29 Июля 2015 (Среда)
«Эй, подруга, ты чего пешком топаешь?»Однажды мой зять Володя возвращался с работы. Вдруг услышал над головой шум, поднял голову и…

Собакам легче прокормиться около мусорных баков

29 Июля 2015 (Среда)
В наше селение часто привозят из города собак и оставляют на произвол судьбы. Почему я думаю, что из города? Сельские…

Сам себе доктор

29 Июля 2015 (Среда)
Средство от болей в коленяхСтало тяжело сгибать колени и приседать?…

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В мае — на рассаду, в июле — на стол PDF Печать E-mail
29.07.2015 05:06

Хочу поделиться с читателями «КГ» своим методом выращивания раннего картофеля.

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Репа или свирепа? PDF Печать E-mail
29.07.2015 05:05

Острая зелень напоминает на вкус что-то среднее между редиской, редькой и молодой репой.

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И вишню испортит, и миндаль PDF Печать E-mail
29.07.2015 05:01

Тепло и повышенная влажность — основные причины распространения вредителей и болезней.

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Растения для невысоких бордюров PDF Печать E-mail
29.07.2015 04:58

Цветник без бордюра, все равно что картина без рамы. Ведь бордюр подчеркивает контур клумбы и выгодно оттеняет его красоту.

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Целебная сила ежевики PDF Печать E-mail
29.07.2015 04:52

Ежевика укрепляет иммунную систему, улучшает работу кишечника, нормализует сон и успокаивает. Не только ягоды, но и другие части растения обладают целебными свойствами.
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Если град повредил огород PDF Печать E-mail
01.07.2015 04:48

Пора бы уж привыкнуть, что летом стоит ждать стихийные бедствия всевозможных масштабов, самое страшное из которых, по-моему, град.

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Ставим пломбу в дупло PDF Печать E-mail
29.07.2015 05:04

Как запломбировать дупла на яблонях и грушах.

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Фен помогает очистить фиалку от пыли PDF Печать E-mail
29.07.2015 05:00

Известно, что домашняя фиалка (сенполия) собирает на своих бархатных листочках очень много пыли (особенно когда ее выносят на балкон в теплое время года).

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Рыбкам диету мотылёвую прописали PDF Печать E-mail
29.07.2015 04:53

Рыбки загрустили, залегли на дно. Я в ветклинику побежал. Там мне и объяснили, что мы наших рыбок, скорее всего, кормили неправильно. И велели посадить их на мотылевую диету.

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Морковный сок вены укрепляет PDF Печать E-mail
29.07.2015 04:45

Американский доктор Уокер предлагает рецепты смесей соков, которые наиболее полезны при варикозном расширении вен.

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