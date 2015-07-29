Пора бы уж привыкнуть, что летом стоит ждать стихийные бедствия всевозможных масштабов, самое страшное из которых, по-моему, град. Два раза заставал меня град на даче, и я успевал набросить на грядки с огурцами и помидорами заготовленные заранее старые одеяла, одежду и пленку. А вот в третий раз все случилось, когда я был в городе. На следующее утро, вернувшись на дачу, я чуть дар речи не потерял. Весь огород выглядел так, словно его пропустили через мясорубку. Особенно пострадали любимые огурчики и помидорчики, которые только-только начали плодоносить. Но стоять и руки ломать не имело смысла, надо было браться за восстановительные работы.

Распрямленной скобой я осторожно разбил образовавшуюся после града плотную корку земли вокруг растений, которая мешала корням дышать. Но рыхлить надо осторожно, чтобы не порвать тонкие нити корней.

Затем восстановил питание растений. Под каждый куст огурцов и помидоров внес компост и сделал подкормку из жидкого азота — 1 ст. ложку мочевины на 10 л воды.

Опрыскал огурцы и помидоры стимулятором роста, распыляя его с помощью пульверизатора. Через двое суток опрыскал растения медом с водичкой и привлек пчел к опылению. Кстати, делал я это потом еженедельно в течение июля, августа и сентября. Пчелки поработали отлично.

Срочно посадил огурцы на резервные грядки-траншеи.

Все овощи на огороде в течение недели рано утром опрыскивал раствором из 1 л молочной сыворотки и 15 капель йода — дезинфекция ран и стимулирующая подкормка. Она отлично помогла, за 2-3 недели огород в основном возродился.

Картофель обработал раствором инсектицида — 1 г на 5 л воды, потому что колорадский жук просто накинулся на пострадавшие растения. Но после моей обработки погиб!

Через неделю после града опрыскал все культуры раствором микроэлементов: бор, марганец, медный купорос, медицинская зеленка. И жизнь в огороде наладилась!

Ю. Г. Панфилов, Краснодар