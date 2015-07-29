Американский доктор Уокер предлагает рецепты смесей соков, которые наиболее полезны при варикозном расширении вен. 10 частей сока моркови и 6 частей сока шпината. Воспалительные процессы, проблемы, связанные с недостаточностью энергии и силы, — все нормализуется, если принимать морковный сок ежедневно. А сок шпината способствует очищению кишечника и содержит витамины С, Е и щавелевую кислоту, необходимую для нормального сокращения сосудов.

7 частей сока моркови, 4 части сока сельдерея, 2 части сока петрушки, 3 части сока шпината. В соке сельдерея содержится большое количество натрия, который предотвращает отеки, нормализует циркуляцию крови. Сок петрушки нужен для укрепления стенок сосудов и предотвращения спазмов.

10 частей сока моркови, 3 части свекольного сока, 3 части сока огурца. Такая смесь, содержащая калий, натрий, кальций, фосфор, хлор, множество необходимых микроэлементов, благотворно влияет на кровяное давление. При этом организм не страдает от потери ценных элементов. Свекольный сок предотвращает возникновение тромбов и способствует их рассасыванию.

8 частей морковного сока, 4 части сока шпината, по 2 части сока репы и кресса водяного. Эта смесь чрезвычайно богата кальцием, магнием, калием, а также серой, фосфором и железом. Доктор Уокер утверждает, что такой напиток обладает свойством растворять тромбы и замедлять их образование. И еще хорошо помогает при гипоксии тканей, характерной для варикозного расширения вен.

P.S. Свеклу и репу для сока используйте вместе с ботвой. Любой сок отжимайте перед употреблением, кроме свекольного — он должен отстоятся 2-3 часа. Принимайте смеси по 1/3 стакана 3 раза в день через час после еды.

Помните, что в период обострения болезней желудка и кишечника овощные соки пить не рекомендуется.