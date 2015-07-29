Ежевика укрепляет иммунную систему, улучшает работу кишечника, нормализует сон и успокаивает. Не только ягоды, но и другие части растения обладают целебными свойствами.

Ягоды

* Справиться с неврозами при климаксе поможет чай из свежих ягод ежевики. Положите в бокал 5-6 ягод, залейте 1 стаканом кипятка, накройте блюдцем и дайте настояться 5-7 минут. Пейте

2-3 раза в день вместо чая.

* Очень эффективен сок из ягод ежевики при трахеите и бронхите. Выжмите сок, подогрейте его до комнатной температуры и пейте маленькими глотками по 1/2 стакана 2-3 раза в день.

* При пневмонии 4 ст. ложки сухих ягод ежевики залейте

0,5 л кипятка. Настаивайте 30 минут и принимайте в теплом виде равными дозами в течение дня.

Корни

* При воспалении верхних дыхательных путей 1 ст. ложку сухих измельченных корней залейте 1 стаканом кипятка, кипятите 20 минут, настаивайте 3 часа, процедите и доведите объем до первоначального кипяченой водой. Принимай-

те по 2 ст.

ложки 3-4 раза в день до еды.

* Для улучшения пищеварения 100 г корня тщательно помойте, обсушите полотенцем, измельчите острым ножом и поместите в эмалированную посуду. Залейте 0,5 л воды, томите, пока не выпарится половина всего объема. Отвар процедите, подождите, пока остынет, смешайте с красным сухим вином (1:1). Принимайте по 1-2 ст. ложке после еды.

* От камней и песка в почках стебель (длиной 1 м) вместе с корнем и листьями, измельчите, залейте 1 л кипятка, настаивайте до охлаждения и принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день 4 дня подряд. Через месяц курс лечения повторите.

Листья

* При стоматите 4 ст. ложки сухого измельченного сырья залейте 2 стаканами кипятка, настаивайте полчаса, процедите и используйте в качестве полоскания. Для укрепления десен можно жевать свежие листья ежевики.

* При атеросклерозе полезно есть свежие и сушеные ягоды ежевики и пить настой из листьев. Для его приготовления возьмите 2 чайн. ложки сухих измельченных листьев залейте 1 стаканом кипятка, настаивайте 20 минут, процедите, разделите настой на 3 части и пейте перед едой. Курс — 1 месяц.

* При поносе, гастрите, дизентерии, пищевых отравлениях, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в термос засыпьте 1 ст. ложку сухих измельченных листьев, залейте 1 стаканом кипятка и настаивайте

3 часа. Процедите и принимайте по 1/2 стакана 3-4 раза в день за 20 минут до еды.

Польза и вред

Вообще ежевику можно есть всем. Но при болезнях желудка и тонкого кишечника ягоды замените лучше ежевичным соком, причем при повышенной кислотности желудочного сока стоит ограничиться 1 стаканом в сутки.