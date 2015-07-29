Рыбки загрустили, залегли на дно. Я в ветклинику побежал. Там мне и объяснили, что мы наших рыбок, скорее всего, кормили неправильно. И велели посадить их на мотылевую диету. Сын давно просил аквариум с рыбками. Я был против. Это ж морока какая — воду отстаивать, растения сажать, фильтры устанавливать. Наконец, больших денег стоит это удовольствие! Но жена сказала, что раз ребенок хочет, то нужно купить, а то он ненароком собаку затребует, вот тогда морока настанет так морока. Я сдался. Купили все, что положено: стеклянную колбу, травки всякие подводные, фильтры-компрессоры, термометры-обогреватели, сачок, кормушку и улиток. И двух лупоглазых золотых рыбок. А еще три жутко дорогих баночки с кормами: на лето, на зиму и для беременных рыбок — на всякий случай. Насыпали грунт, налили воды, все замечательно устроили и запустили рыбок в их новый дом. Что и говорить — красавицы! Так они мне понравились, что я и сам стал ими любоваться, а по утрам перед завтраком даже прикармливать. Через две недели они сами стали ко мне подплывать и носом в стекло тыкаться, корма требовать.

Все было хорошо, но через некоторое время рыбки загрустили, залегли на дно и подплывать перестали. Мы заволновались, а я в ветклинику побежал. Там мне и объяснили, что мы наших рыбок, скорее всего, кормили неправильно. И велели посадить их на мотылевую диету: покупать в зоомагазине мотыля — это такие ярко-красные червячки — и понемножку им давать. Стали кормить живым кормом — и пошли наши золотые на поправку. Веселые стали. И мы довольны. Бросишь им чайную ложку червячков, и они их потихонечку поедают, выискивают целый день среди камешков на дне. И вкусно, и есть чем целый день заниматься.

Г. В. Лысков, Тверская обл.