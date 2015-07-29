Цветник без бордюра, все равно что картина без рамы. Ведь бордюр подчеркивает контур клумбы и выгодно оттеняет его красоту. Растения для бордюра должны быть одинаковыми по высоте, обильно цвести и иметь компактный куст. В своем саду я использую немофилу — совершенно прелестное невысокое (около 25 см) растение с ажурной листвой! Она имеет достаточно много разновидностей. В магазинах сейчас можно найти по крайней мере три сорта немофилы: с ярко-голубыми цветками, с белыми цветками в синюю крапинку и с почти черными цветками с белым краем. Сажая все три сорта вместе, я получаю очень нежную композицию, причем цветы отлично растут в полутени. Посеяв немофилу в грунт в первой половине мая, уже в июле я наслаждаюсь ее цветением. Немофила не боится легких заморозков, поэтому укрытие ей не нужно ни весной, ни осенью.

Растет у меня и лимнантес Дугласа — еще один пока редкий гость в наших садах. Цветки у лимнантеса достаточно мелкие, но трогательно элегантные. Он крайне неприхотлив, имеет очень аккуратный компактный кустик. Лимнантес называют глазуньей. У цветка желтый центр и белые края лепестков. Лимнантес можно посадить по бордюру клумбы рядом с более высокими растениями или на альпийскую горку. Семена лимнантеса, посеянные в начале мая, уже в июле превратятся в милые кустики, усыпанные цветками.

А еще я люблю годецию. Ее цветы похожи на азалию разнообразной расцветки — и однотонные, и пестрые. При покупке семян годеции лучше отдавайте предпочтение карликовым сортам, которые не требуют опоры и подвязки. Зацветают они через полтора-два месяца после посева. Обычно годеция продается в смеси окрасок — очень нарядны махровые цветки!

Все эти цветы прекрасно подойдут для оформления бордюров и цветника.

Т. О. Попова, Краснодарский край