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|Фен помогает очистить фиалку от пыли
|Автор: art
|29.07.2015 05:00
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Известно, что домашняя фиалка (сенполия) собирает на своих бархатных листочках очень много пыли (особенно когда ее выносят на балкон в теплое время года).
Так как мокрой тряпкой ее не вытрешь, я нашла способ удалять мелкие соринки с листьев растения быстро и легко. Беру фен и струю теплого (а лучше холодного) воздуха на минимальном режиме направляю на фиалку, сдуваю пыль в течение