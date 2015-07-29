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Фен помогает очистить фиалку от пыли PDF Печать E-mail
Автор: art   
29.07.2015 05:00

Известно, что домашняя фиалка (сенполия) собирает на своих бархатных листочках очень много пыли (особенно когда ее выносят на балкон в теплое время года).

Так как мокрой тряпкой ее не вытрешь, я нашла способ удалять мелкие соринки с листьев растения быстро и легко. Беру фен и струю теплого (а лучше холодного) воздуха на минимальном режиме направляю на фиалку, сдуваю пыль в течение
1 минуты, а спустя минут 20 (за это время часть пылинок может осесть на листья снова) повторяю процедуру. Эти действия можно повторять по мере загрязнения листочков.
М. А. Золотарева, Архангельская обл.
 