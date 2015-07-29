Обмен опытом
Из почты «КГ»29 Июля 2015 (Среда)
Бруснике тоже нужен торфДавно пытался вырастить бруснику на своем участке, но не сразу получилось, и вот почему.…
В качестве удобрения я использую касторовое масло29 Июля 2015 (Среда)
Я свои цветочки, когда у них только начинают формироваться бутоны, поливаю водой с касторовым маслом.…
История из конверта29 Июля 2015 (Среда)
«Эй, подруга, ты чего пешком топаешь?»Однажды мой зять Володя возвращался с работы. Вдруг услышал над головой шум, поднял голову и…
Собакам легче прокормиться около мусорных баков29 Июля 2015 (Среда)
В наше селение часто привозят из города собак и оставляют на произвол судьбы. Почему я думаю, что из города? Сельские…
Сам себе доктор29 Июля 2015 (Среда)
Средство от болей в коленяхСтало тяжело сгибать колени и приседать?…
Поиск статьи
Реклама
Коляска maclaren techno xlr
Коляска Maclaren Techno XLR в принципе не дорогая.
maclaren-kolyaski.ru
Заказать суши
Выбирайте лучшее заказать суши абсолютно без проблем
sushi-point.com.ua
Купить вишню от производителя
www.cvet-kom.ru
|И вишню испортит, и миндаль
|Автор: art
|29.07.2015 05:01
|
Тепло и повышенная влажность — основные причины распространения вредителей и болезней.
Мягкая зима и очень влажная погода весной и летом часто служат причиной особенно сильного распространения вредителей и болезней на растениях.
Розы и крыжовник объедают личинки настоящих пилильщиков. С ними эффективно справляются препараты «Актеллик», «Инта-вир» или «Фитоверм». Сирень и форзиция часто поражаются бактериальной гнилью побегов (влажный ожог). Это заболевание можно удержать в рамках только обрезкой и усиленным уходом за кустами. При заболевании кленов черной и другими пятнистостями нужно тщательно собирать все опавшие листья, а весной, в апреле-мае, не менее 4 раз опрыскивать растения медьсодержащими препаратами: хлорокисью меди или бордоской жидкостью.
Монилиальный ожог поражает не только вишню, но и миндаль. От этого грибного заболевания помогает опрыскивание бордоской жидкостью перед и сразу после цветения. Пораженную клещом землянику сразу после сбора урожая несколько раз нужно опрыснуть препаратами «Фитоверм», «Актеллик», «Фуфанон» или карбофос. Эти же препараты используют в борьбе против клещей на смородине, груше и сливе.
Капуста в теплое и влажное лето часто поражается фомозом и килой. Этих тяжелых грибных заболеваний можно избежать только при строгом соблюдении культурооборота с возвращением капусты на прежнее место не менее чем через 5-6 лет.
С ложной мучнистой росой на черной смородине борются опрыскиванием бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Против «инфекционного» ожога ветвей роз помогают опрыскивания медным купоросом весной до начала распускания почек и затем во время вегетации — бордоской жидкостью или хлор-окисью меди.
Ю. С. Азаров, доктор биологических наук