Тепло и повышенная влажность — основные причины распространения вредителей и болезней. Мягкая зима и очень влажная погода весной и летом часто служат причиной особенно сильного распространения вредителей и болезней на растениях.

Розы и крыжовник объедают личинки настоящих пилильщиков. С ними эффективно справляются препараты «Актеллик», «Инта-вир» или «Фитоверм». Сирень и форзиция часто поражаются бактериальной гнилью побегов (влажный ожог). Это заболевание можно удержать в рамках только обрезкой и усиленным уходом за кустами. При заболевании кленов черной и другими пятнистостями нужно тщательно собирать все опавшие листья, а весной, в апреле-мае, не менее 4 раз опрыскивать растения медьсодержащими препаратами: хлорокисью меди или бордоской жидкостью.

Монилиальный ожог поражает не только вишню, но и миндаль. От этого грибного заболевания помогает опрыскивание бордоской жидкостью перед и сразу после цветения. Пораженную клещом землянику сразу после сбора урожая несколько раз нужно опрыснуть препаратами «Фитоверм», «Актеллик», «Фуфанон» или карбофос. Эти же препараты используют в борьбе против клещей на смородине, груше и сливе.

Капуста в теплое и влажное лето часто поражается фомозом и килой. Этих тяжелых грибных заболеваний можно избежать только при строгом соблюдении культурооборота с возвращением капусты на прежнее место не менее чем через 5-6 лет.

С ложной мучнистой росой на черной смородине борются опрыскиванием бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Против «инфекционного» ожога ветвей роз помогают опрыскивания медным купоросом весной до начала распускания почек и затем во время вегетации — бордоской жидкостью или хлор-окисью меди.

Ю. С. Азаров, доктор биологических наук