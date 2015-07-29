Как запломбировать дупла на яблонях и грушах. В старом фруктовом саду на некоторых яблонях и грушах часто появляются дупла. У таких деревьев снижается урожай, плоды становятся мельче. Ситуацию можно исправить, если поставить на дупло хорошую пломбу. Прежде всего дупло надо хорошенько вычистить от мусора и гнили. Зачищать отмершую древесину надо вплоть до здорового «тела». Для этого лучше использовать полукруглую стамеску на длинной ручке или самодельный скребок. Изготовить его несложно: возьмите небольшую полоску железа шириной 3-5 см, загните с одного конца под прямым углом, разогрейте на огне докрасна и расплющьте молотком.

Таким инструментом очень удобно выковыривать мусор и гниль. Края дупла надо выровнять, подрезать садовой ножовкой до свежей древесины и зачистить стамеской. Если извлекаемые гнилушки были сырыми, почищенное дупло нужно на несколько дней оставить для проветривания.

Следующий этап — дезинфекция. Для этого используют 3%-ный раствор медного купороса или 5%-ный железного. При помощи тряпки или кисти дупло тщательно смазывают дезинфицирующим раствором изнутри и оставляют сохнуть. Только после этого можно приступать к пломбированию.

Из куска толя вырежьте несколько кружочков и уложите на дно дупла. Это для изоляции пломбы от излишней влаги. Теперь дырку заполните бетонной массой, которая должна иметь консистенцию густой сметаны. Снаружи раствор хорошенько выровняйте мастерком, чтобы поверхность стала максимально гладкой. Тогда дождевая вода не будет на ней задерживаться.

Через пару недель, когда пломба окончательно затвердеет, сверху ее можно покрыть масляной краской.

А. П. Коновалов, садовод со стажем, Воронеж