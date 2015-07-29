Острая зелень напоминает на вкус что-то среднее между редиской, редькой и молодой репой. Это растение знают все ребята. По крайней мере те, у кого есть деревенские бабушки. Хорошо знакомо оно пастухам, туристам и геологам.

Рано весной из-под земли появляются листья с жесткими волосками, а вскоре образуется волосистый прямой стебель. Он может выстрелить до метра в высоту, но допускать этого нельзя ни в коем случае! Его нужно сорвать, пока он не длиннее карандашика, и съесть. Острая зелень напоминает на вкус что-то среднее между редиской, редькой и молодой репой. Собственно, это и есть восточная (дикая) редька, которая в народе больше известна как свербига. В некоторых местах ее называют свергубеза, горлюпа, куриная дрема, полевая горчица, желтушник, нарывная трава, редешник, свирепа, полевой хрен.

С научной точки зрения свербига — многолетнее травянистое растение из семейства крестоцветные. Плоды — продолговатые стручки, распадающиеся на 5-11 члеников. Цветет дикая редька в июне-августе, плоды созревают в августе-сентябре.

В народной медицине эту траву издавна использовали, как мы бы сейчас сказали, в виде витаминной пищевой добавки так необходимой весной и в начале лета, пока культурные овощи еще не созрели. Знали — она улучшает аппетит, активизирует пищеварение. Впрочем, в те времена лекари назначали надземную часть дикой редьки при половом бессилии и для поддержания жизненных сил в старческом возрасте. В современной народной медицине в качестве афродизиака сербигу уже не рассматривают, но используют как источник витаминов и общеукрепляющее средство.

У нас эта редька действительно дикая. Ее можно найти на лугах, около рек, в степях и как сорное растение на полях и огородах. А в Англии она стала полевой культурой. Из свирепы (интересно как ее называют англичане?) готовят вкусные супы, салаты, икру, различные приправы. При этом используют не только стебли, но и листья, и корневища. Для лечебных целей годятся и семена.

К середине лета стебли свербиги грубеют, в них образуются твердые тяжи. Жевать их сырыми в это время не вкусно. Лучше подождать весны. Интересно, что в некоторых поваренных книгах есть рецепт супа из свербиги. Так называемый пастуший суп готовится просто: 100 г свербиги,

100 г свежих листьев манжетки, 40 г пшена или другой крупы, соль, масло. Молодые листья и побеги свербиги, листья манжетки измельчите. Крупу отварите в воде. За 10 минут до ее готовности в котелок заложите подготовленную зелень, посолите, заправьте маслом. Приятного аппетита!

М. В. Ермолаева, Казань, Татарстан