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В мае — на рассаду, в июле — на стол PDF Печать E-mail
Автор: art   
29.07.2015 05:06

Хочу поделиться с читателями «КГ» своим методом выращивания раннего картофеля.

Ранней весной откладываю в полиэтиленовый пакет проросший картофель, затем в первых числах мая готовлю в металлической ванне землю: перемешиваю ее с навозом и высаживаю туда пророщенные клубни. Ванну ставлю в теплицу и укрываю агрилом. После появления всходов поливаю водой. В конце мая пересаживаю картофельные кустики, то есть картофельную рассаду, на грядки. Можно высаживать куст целиком, а можно делить. Эти картофельные кусты вырастают невысокими, а начинаю я их подкапывать уже в начале июля. Если не подкапывать, то с двух посаженных таким образом кустов я набираю осенью ведро картошки. Окучиваю за лето 2 раза. Кого заинтересовал такой метод выращивания, попробуйте, не пожалеете.
Т. А. Костромина, Сыктывкар
 