Удобное жилье для сеянцев

Качественный и, главное, не содержащий возбудителей болезней и вредителей грунт — одно из условий получения здоровой и крепкой рассады. К сожалению, мне не всегда удается заготовить необходимый субстрат на своем участке. Приходится пользоваться покупным. Сделать горшочки для рассады из молочных пакетов или упаковки из-под йогурта не составляет труда, но подоконник они не красят, да и квартиру захламляют, пока их в дело не пустишь. Несколько лет назад появились таблетки из прессованного торфа, а также кокосового волокна. Я их просто складываю в лоток и обильно увлажняю. При этом они увеличиваются в объеме и превращаются в небольшие стаканчики цилиндрической формы, заполненные рыхлым и влагопроницаемым субстратом. Очень удобно, но приходится делать подкормки, ведь в таких таблетках нет или слишком мало питательных веществ. Да и к концу рассадного периода они все же рассыпаются.

Как-то на выставке я приобрел биоконтейнеры шаровидной формы с выемкой для семени или мини-клубня. Они помимо удобрений содержат микрофлору, которая защищает ростки от корневых гнилей и других болезней. В них выросла хорошая рассада томатов, перцев, кукурузы, а вот для картофеля, хоть и было это обещано, не увидел особых преимуществ.

Потом нашел в магазине универсальные контейнеры, причем другого типа и размера — из кокосового волокна и с гуматами. Как оказалось, кокосовые биоконтейнеры прочнее, но требуют больше воды для полива. Поэтому в них хорошо сеять не очень влаголюбивые культуры, такие как салат, базилик, лук порей.

А недавно я приобрел голландские торфоперегнойные таблетки для пластиковых кассет и микропарников. Мне они приглянулись тем, что помещаются в отдельные ячейки парника, поэтому рассаду будет легко и удобно перевезти на дачу и высадить на грядки без травм. Но это еще надо проверить. В. П. Гурьев, Воронеж



