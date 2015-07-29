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|Удобное жилье для сеянцев
|29.03.2017 06:48
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Качественный и, главное, не содержащий возбудителей болезней и вредителей грунт — одно из условий получения здоровой и крепкой рассады.
К сожалению, мне не всегда удается заготовить необходимый субстрат на своем участке. Приходится пользоваться покупным. Сделать горшочки для рассады из молочных пакетов или упаковки из-под йогурта не составляет труда, но подоконник они не красят, да и квартиру захламляют, пока их в дело не пустишь. Несколько лет назад появились таблетки из прессованного торфа, а также кокосового волокна. Я их просто складываю в лоток и обильно увлажняю. При этом они увеличиваются в объеме и превращаются в небольшие стаканчики цилиндрической формы, заполненные рыхлым и влагопроницаемым субстратом. Очень удобно, но приходится делать подкормки, ведь в таких таблетках нет или слишком мало питательных веществ. Да и к концу рассадного периода они все же рассыпаются.
В. П. Гурьев, Воронеж