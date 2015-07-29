Семь «нельзя»

Если будете придерживаться следующих правил, вырастите здоровую рассаду капусты.

2. Нельзя использовать для семян тяжелую почвенную смесь и торф неизвестного происхождения. Почва для приготовления смеси, взятая с огорода, должна пройти обработку холодом на балконе с двукратным размораживанием и обязательную термообработку.

3. Нельзя торопиться с выращиванием рассады. Готовность довольно точно можно определить каждому, зная, что всходы появляются на 4-5-й день, а от всходов до образования полноценной рассады проходит еще 45-50 дней для ранней, 35-40 дней для среднеспелой и 45-50 дней для поздней капусты.

4. Нельзя загущать посевы, т. к. это приводит к вытягиванию подсемядольного колена и способствует поражению растений черной ножкой. Оптимальная схема посева семян капусты 4x4 см или 5x5 сантиметров.

5. Нельзя держать всходы вдали от света, т. к. это сразу приведет к вытягиванию рассады. Ящики с рассадой надо ставить на южный солнечный подоконник. В любом случае ее надо подсвечивать лампами так, чтобы общая продолжительность светового дня составляла 12-14 часов. Для улучшения освещения устанавливают светоотражающий экран, натянув для этого фольгу на картон.

6. Нельзя простужать рассаду. Оптимальная температура для прорастания семян должна составлять плюс 22-24°С. Как только появятся петельки всходов, ящик срочно переносят на неделю в холодное и самое светлое место, где температура воздуха будет не выше плюс 7-8 °С. Затем ее повышают до плюс 15-16°С днем и до плюс 12°С ночью.

7. Нельзя поливать рассаду холодной водой — температура воды должна быть не ниже плюс 22-24°С.

Ю. Ф. Котов, агроном



