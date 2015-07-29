Обмен опытом
Из почты «КГ»29 Июля 2015 (Среда)
В качестве удобрения я использую касторовое масло29 Июля 2015 (Среда)
История из конверта29 Июля 2015 (Среда)
Собакам легче прокормиться около мусорных баков29 Июля 2015 (Среда)
Сам себе доктор29 Июля 2015 (Среда)
Поиск статьи
Реклама
|Грядки: работа над ошибками
|29.03.2017 07:42
|
Ответы на письма наших читателейСвет для перца
Посеяла в прошлом году семена перца на рассаду. Горшочки накрыла пленкой. Срочно нужно было уехать. Когда вернулась, увидела, что все листочки завяли. Нужно было снять пленку еще до отъезда?
В. С. Пуговкина, Барнаул
Будьте осторожней с полиэтиленовой пленкой. Если вы ее используете, делайте отверстия для вентиляции. Растения должны дышать. Время от времени пленку лучше ненадолго снимать. Как только появились ростки перца, пленка уже не нужна. Лучше обеспечить перцам дополнительное освещение. Ни в коем случае не забывайте про полив.
Что нужно порею?
Вероятнее всего, всходы гибнут из-за большой влажности почвы и воздуха. Снимать покрытия с ящиков (баночек) надо сразу же после появления первых сеянцев. Возможно, что в питательной почве, которую вы используете для рассады, есть патогенные грибы, вызывающие загнивание. Попытайтесь после посева полить почву не простой водой, а раствором марганцовки (3 г на 10 л воды).
Можно и два, и три
Когда в лунку кладут 4 клубня, то и расстояние между гнездами в ряду увеличивают раза в 2-2,5, до 45-48 сантиметров. Поэтому важно считать не клубни на погонный метр, а общий вес клубней на сотку. Последний должен быть в пределах 22-28 кг на сотку. Естественно, мелкие (до 60 г) клубни по одному не сажают. А при крупных резаных клубнях из-за возможной инфекции половинку подстраховывают подсадкой мелкого клубня. Если вы уже привыкли к своему сорту, то сажать по одному клубню в лунку допустимо. Никакого согревания клубней при посадке группами не возникает. Тем более что картошке совершенно неважно, опыляются ли ее цветки.
Противная гниль
Использованием раствора марганцовокислого калия спасти плоды томата от поражения вершинной гнилью невозможно. Это физиологическое заболевание связано либо с неравномерным смачиванием почвы, либо с недостатком кальция в ней. Очень важно знать, что только определенные сорта поражаются вершинной гнилью: Призер, Челнок, Золотая рыбка, а также некоторые сорта с круглыми или плоско-округлыми плодами среднего размера.
Защитим цветную капусту
Посадите между растениями капусты сельдерей. Можно раскладывать комочки ваты или кусочки материи, пропитанные керосином, а еще лучше смазанные берестовым дегтем или ихтиоловой мазью.
На вопросы читателей отвечал А. С. Беленко, доктор сельско-хозяйственных наук