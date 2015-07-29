Грядки: работа над ошибками

Ответы на письма наших читателей Свет для перца

Посеяла в прошлом году семена перца на рассаду. Горшочки накрыла пленкой. Срочно нужно было уехать. Когда вернулась, увидела, что все листочки завяли. Нужно было снять пленку еще до отъезда?

В. С. Пуговкина, Барнаул Будьте осторожней с полиэтиленовой пленкой. Если вы ее используете, делайте отверстия для вентиляции. Растения должны дышать. Время от времени пленку лучше ненадолго снимать. Как только появились ростки перца, пленка уже не нужна. Лучше обеспечить перцам дополнительное освещение. Ни в коем случае не забывайте про полив. Что нужно порею?

Почему-то у меня плохо растет рассада лука-порея. Семена всходят хорошо, но потом ростки один за другим пропадают. Сразу открыть баночку со всходами — гибнут, дольше держать закрытой — тоже гибнут. Что же делать?

С. Т. Спиридонова,

Нижний Новгород Вероятнее всего, всходы гибнут из-за большой влажности почвы и воздуха. Снимать покрытия с ящиков (баночек) надо сразу же после появления первых сеянцев. Возможно, что в питательной почве, которую вы используете для рассады, есть патогенные грибы, вызывающие загнивание. Попытайтесь после посева полить почву не простой водой, а раствором марганцовки (3 г на 10 л воды). Можно и два, и три

Мой дед утвер­ждает, что при посадке в лунки нужно класть по 2, а то и по 3 картофелины. Мол, при этом происходит согревание клубней, взаимоопыление и т. д., что ведет к лучшему урожаю. Прав ли дед?

А. Н. Журбин,

Ставропольский край Когда в лунку кладут 4 клубня, то и расстояние между гнездами в ряду увеличивают раза в 2-2,5, до 45-48 сантиметров. Поэтому важно считать не клубни на погонный метр, а общий вес клубней на сотку. Последний должен быть в пределах 22-28 кг на сотку. Естественно, мелкие (до 60 г) клубни по одному не сажают. А при крупных резаных клубнях из-за возможной инфекции половинку подстраховывают подсадкой мелкого клубня. Если вы уже привыкли к своему сорту, то сажать по одному клубню в лунку допустимо. Никакого согревания клубней при посадке группами не возникает. Тем более что картошке совершенно неважно, опыляются ли ее цветки. Противная гниль

Как уберечь томаты от вершинной гнили? Раньше мы наливали в лунки по 2 л раствора марганцовки (6 г кристаллов на 10 л воды). Теперь с марганцовкой стало туго.

Н. С. Титаренко,

Тверская обл. Использованием раствора марганцовокислого калия спасти плоды томата от поражения вершинной гнилью невозможно. Это физиологическое заболевание связано либо с неравномерным смачиванием почвы, либо с недостатком кальция в ней. Очень важно знать, что только определенные сорта поражаются вершинной гнилью: Призер, Челнок, Золотая рыбка, а также некоторые сорта с круглыми или плоско-округлыми плодами среднего размера.

Чтобы значительно снизить потери от вершинной гнили, придерживайтесь следующих правил: не применяйте в большом количестве неперепревший навоз; не используйте аммонийные удобрения, которые усиливают поражение плодов; вносите осенью кальций путем известкования почвы, а весной и летом — древесную золу; опрыскивайте растения в жаркий сухой период и затеняйте их в это время нетканым укрывным материалом. Защитим цветную капусту

Как защитить цветную капусту от вредителей, ее ведь золой не засыпешь?

И. Л. Дейнеко, Кострома Посадите между растениями капусты сельдерей. Можно раскладывать комочки ваты или кусочки материи, пропитанные керосином, а еще лучше смазанные берестовым дегтем или ихтиоловой мазью. На вопросы читателей отвечал А. С. Беленко, доктор сельско-хозяйственных наук