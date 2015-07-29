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Настоящие джунгли
29.03.2017 07:45

Такого роскошного зеленого лука мне еще не доводилось видеть. Это были не грядки с луком, а настоящие джунгли.

На одном из соседских огородов я заметил рыбацкую сеть, натянутую над грядкой. Сквозь ячейки пролезали стрелки лука, благодаря чему они удерживались на ветру. Над стрелками висела рыба, запах которой приманивал мух для опыления растений.
Каждое растение имело мощный ствол толщиной не менее чем в два пальца и пышные, сочные крупные листья, которые в три раза больше, чем у обычного зеленого лука. Ясно, что пройти мимо такого чуда, растущего на кусочке земли, было невозможно, и я решил расспросить у местных жителей секреты выращивания.

Суть в высоких, по колено, грядках. Из поколения в поколение люди выращивают здесь таким образом овощи. Когда семена начинают осыпаться, стрелки срезают. Раскладывают их на клеенке, затем подсушивают в марлевом мешочке в комнате, а потом обмолачивают вручную на ветру, чтобы удалить мусор. Осенью после уборки урожая края гряд слегка обрушивают лопатой в межи. На эту землю укладывают компост, ботву, разные отходы и поливают помоями. Середина бывшей грядки становится межой глубиной примерно в полметра. Следующей осенью грядки располагают наоборот. Удобрение, которое было внизу и перепрело, оказывается наверху.

А. Н. Хрипатый, Воронеж
 