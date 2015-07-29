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|Настоящие джунгли
|29.03.2017 07:45
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Такого роскошного зеленого лука мне еще не доводилось видеть. Это были не грядки с луком, а настоящие джунгли.
На одном из соседских огородов я заметил рыбацкую сеть, натянутую над грядкой. Сквозь ячейки пролезали стрелки лука, благодаря чему они удерживались на ветру. Над стрелками висела рыба, запах которой приманивал мух для опыления растений.
Суть в высоких, по колено, грядках. Из поколения в поколение люди выращивают здесь таким образом овощи. Когда семена начинают осыпаться, стрелки срезают. Раскладывают их на клеенке, затем подсушивают в марлевом мешочке в комнате, а потом обмолачивают вручную на ветру, чтобы удалить мусор. Осенью после уборки урожая края гряд слегка обрушивают лопатой в межи. На эту землю укладывают компост, ботву, разные отходы и поливают помоями. Середина бывшей грядки становится межой глубиной примерно в полметра. Следующей осенью грядки располагают наоборот. Удобрение, которое было внизу и перепрело, оказывается наверху.
А. Н. Хрипатый, Воронеж