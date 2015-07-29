Отличный сорт!

Еще моя бабушка выращивала помидоры сорта Бычье сердце. Помню их своеобразную форму и чудесный вкус. С тех пор эти семена, конечно, не сохранились, а из покупных получается что-то совсем не то. Недавно увидела в продаже сорт Воловье сердце. Купила. Может быть, они напомнят мне те, бабушкины? Выделялись на общем фоне

Конечно, можно сказать, что в детстве и трава бывает зеленее, и небо синее, и помидоры (особенно у бабушки в деревне) слаще. К тому же в то время в продаже не было такого разнообразия семян, и крупные, мясистые, на разломе сахарные, ароматные томаты этого сорта действительно выделялись на общем фоне. Сейчас в продаже можно найти множество сортов и гибридов, дающих крупные плоды, но и по сей день любители выращивают этот старый, проверенный сорт. Но нужно признать, что удается он далеко не у всех. Дело в том, что этот среднеспелый сорт очень требователен к условиям выращивания, ему необходимы своевременный полив, правильная подкормка и подвязка. Сорт малопродуктивный — на кусте завязывается лишь несколько плодов, и выбор огород­ника — вырастить пару-тройку крупных или оставить все завязи, смирившись с тем, что они не достигнут большого размера. Куст часто поражается фитофторой. Поэтому только те огородники-любители, у которых хватает опыта и времени, могут вырастить полноценные томаты этого сорта. Не Бычье, так Воловье

Сорт Воловье сердце значительно моложе. Он выведен российскими селекционерами и внесен в Государственный реестр селекционных дос­ти­жений, допущенных к использованию, в 2000 году. Сорт позднеспелый, индетерми­нантный, в открытом грунте высота стебля достигает 1,2-1,5 м, в теп­лице — 2 метров. Листьев на кусте бывает мало. Предназначен для выращивания в южных регионах, однако с успехом растет и в средней полосе. К достоинствам Воловьего сердца можно отнести высокую урожайность, комплексную устойчивость к болезням (что выгодно отличает его от предшественника), крупноплодность. Отдельные помидоры достигают веса 800-1000 г, средний вес по кусту 300 граммов. Созревший плод имеет розово-малиновый цвет, ребристую поверхность, мясистую мякоть. На вкус сладкий, с типичным томатным запахом. Плоды многокамерные, имеют отличный товарный вид, не склонны к растрескиванию, хорошо переносят транспортировку, но не подлежат длительному хранению. Оба сорта салатные. Плоды чаще всего употребляют в свежем виде, а для засолки в целом виде не годятся из-за большого размера. Впрочем, некоторые хозяйки приспособились консервировать их разрезанными на части. Кроме того, из них готовят соки, пасту, добавляют в консервированное овощное ассорти, используют в составе овощных гарниров и суповых заправок.

Знатоки считают, что сок из томатов сорта Воловье сердце более ароматный. Из 1 кг плодов можно получить до 700 г сока. Плоды сорта Бычье сердце имеют более плотную мякоть и малый объем жидкости, но их сок значительно слаще. Тоже хорошие сорта

Между прочим, селекционеры предлагают еще несколько сортов с созвучными названиями. Сердце буйвола. Среднеспелый, высокоурожайный сорт салатного назначения. Вегетационный период от всходов до сбора урожая 100-117 дней. Растение мощное, высотой 1,8-2 м, формирует кисть с 3-4 сердцевидными плодами алого цвета с гладкой глянцевой поверхностью весом 600-800 г, отдельные плоды могут достигать веса 1,2 килограмма! Плоды высокого качества, вкусные, мясистые, не растрескиваются. Для получения особенно крупных плодов на кисти оставляют одну завязь. Золотое сердце. Раннеспелый, урожайный, детерминантный сорт. Высота куста 50-70 сантиметров. Листья мелкие, ярко-зеленые. На кисти 5-7 ярко-оранжевых сердцевидных плодов массой 90-120 граммов. Мякоть мясистая, но в то же время очень сочная, содержит повышенное количество бета-каротина. Орлиное сердце. Высокоурожайный среднеспелый сорт. Куст индетерминантный, достигает 1,5 м в высоту. Растение мощное, с обильной лиственное массой. Крупные тяжелые плоды собраны в небольшие грозди по 2-3 штуки. Созревают на протяжении всего сезона. Урожайность зависит от ухода и почвы, в теплицах, на питательном грунте, она значительно выше. Сорт устойчив к заболеваниям, нуждается в пасынковании и подвязывании. Плоды крупные, округло-сердцевидной формы с заостренным кончиком. Вес отдельных томатов доходит до 1 килограмма. Мякоть сочная, мясистая, сахаристая, количество семенных камер небольшое. Плотная, но не жесткая кожица предохраняет плоды от растрескивания. Вкус плодов очень насыщенный, сладковатый, с легкой кислинкой. Сорт относится к салатным, рекомендуется для детского и диетического питания. Бычий лоб. Сорт отличается отличными вкусовыми качествами и прекрасной устойчивостью к высоким температурам. Кусты относительно невысокие, но их нужно подвязывать. Форма плодов идеально круглая, мякоть сочная, вес достигает 500 граммов. Воловьи уши. Индетерминантный, среднеспелый, с дружной отдачей урожая. Плоды красные, овально-конусовидной формы, массой 150-200 г, мясистые. Высота растения в теплице более 3 м, куст немощный, лист светлый, некрупный, немного поникающий, ствол гибкий. Урожайность средняя. Плоды красивые, внутри есть пустоты, быстро становятся мягкими. Сорт хорош на соки, пасту и прочие переработки, но не для цельноплодного консервирования. Довольно сочный, среднесахаристый, на салат хорош свежесорванным. Бычок. Индетерминантный, среднеспелый сорт с тонкой листвой. Плоды малиново-розовые сердцевидные, мясистые. Вкус в середине лета обычный, томатный, но к началу осени помидорки становятся вкуснее, со сладостью. Растет в открытом грунте, при позднем посеве — от самого конца марта, высота около 70 сантиметров. М. В. Ермолаева, Казань, Татарстан



