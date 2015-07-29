Готовимся к переезду

Мой малинник уже 12 лет располагается на одном месте. В этом году хочу поменять его местами с целинным участком или овощами. Какой вариант лучше?

А. А. Штейн, Волгоградская обл.

Для хорошего роста и плодоношения малины и ежевики большое значение имеют предшественники. Установлено, что после одних культур ягодники развиваются нормально, после других — слабо. Это объясняется тем, что разные растения по-разному воздействуют на почву и ее плодородие. В частности, вынос питательных веществ растениями из почвы весьма различен. Одни из них, например корнеплоды, потребляют много калия, другие, такие как злаковые, — много азота и фосфора. Бобовые растения — горох, вика, люпин, клевер, люцерна — наоборот, обладают способностью накапливать азот в почве.

Путем подбора соответствующих растений-предшественников можно всесторонне подготовить участок, намеченный под плантации малины и ежевики: восстановить структуру почвы, снизить засоренность и повысить плодородие. Лучшие предшественники для малины и ежевики — смесь многолетних бобовых и злаковых трав (клевер с тимофеевкой, люцерна с житняком), однолетние бобовые травы и их смеси. Многолетние бобово-злаковые смеси при двухлетней культуре и однолетние бобовые травы улучшают структуру почвы, создают в ней значительные запасы азота. Неплохими предшественниками считаются хорошо удобряемые овощные культуры. Зерновые и технические культуры как предшественники мало пригодны.

Ю. Ф. Котов, агроном



