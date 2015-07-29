Дорого да мило, дешево да гнило

Садоводы в подавляющем большинстве народ небогатый. Уверены, что можно сэкономить приличную сумму денег, если покупать посадочный материал оптом, да еще и через Интернет. Это ведь все равно что кота в мешке купить! Идти за покупкой весной тоже не советую. Исключение — саженцы с закрытой корневой системой. Но даже и в этом случае можно обмануться. Поэтому советую при покупке одной рукой приподнять саженец. Если он с осени сидит в горшке, то вместе с горшочком и поднимется. В этом случае его можно купить. Матушка-природа оставляет нам очень мало времени для весенних посадок. Сами посудите: чуть почва оттаяла — сразу распускаются почки на деревьях и кустарниках. А это значит, что время посадки-пересадки уже упущено. Смородина и крыжовник еще куда ни шло, а вот для яблонь, груш, слив и других культур весенняя посадка, когда уже почки тронулись в рост, недопустима. Саженцы будут болеть. Многие весной выписывают посадочный материал. Делать этого также не следует. Саженцы в пути израстают, истощаются, вытягиваются. Некоторые, конечно, могут прижиться, если корень не иссох, но вряд ли. Вам нужна эта рулетка? Поэтому лучшее время для покупки посадочного материала и посадки — осень. Ведь даже в Сибири природой на это отпущено 2-3 месяца. Да и места уже много освобождается на участке. Если поздно сажать саженец — прикопайте его, тогда вы ничем не рискуете. Опять же осенью вы видите на рынках товар лицом: можно осмотреть растение со всех сторон, попробовать висящие на нем плоды. А что вам продадут весной? То, что от осени осталось. Как и где эти саженцы хранились, вы же не знаете, а продавец не заинтересован рассказывать вам правду. Весной подсохшие корни окунут в воду и продадут за первый сорт. Ради корысти такие продавцы идут на все. И в заключение о семенах малины Райское наслаждение. Какой же это умник придумал малину семенами размножать?! Что происходит, когда осенью семена переспевшей земляники падают на землю, а весной всходят? Ягода мельчает. То же самое и с малиной. Это великая глупость и уловка мошенников — разводить малину и подобные ей культуры семенами. И немного о винограде. Дачники просят выслать чубуки неукрывного винограда. Это значит, купить черенок без всякой гарантии на укоренение. Если уж выписывать саженцы, то только с корнями: дороже, зато с гарантией, что приживется. В заключение хочу сказать, что, к сожалению, многие из нас в погоне за редкими саженцами не считают деньги, потворствуя тем самым мошенникам… С. А. Зенин, Обь, Новосибирская обл.



