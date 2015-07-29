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Настоящий кавалер
29.03.2017 07:51

Среди комнатных цветов мои любимцы — гиппеаструмы. Эти луковичные покоряют крупными цветками, стремительным ростом и долгим цветением.

Казалось бы, еще вчера из луковицы только проклюнулись верхушки первого листа и цветоноса, а недели через три над мощными ремневидными листьями уже возвышается толстый стебель и на нем распускается первый бутон. Пять цветков, не торопя друг друга, в течение 1,5-3 недель устраивают феерическое шоу.

У меня гиппеаструмы цветут с февраля по июнь. Но иногда, смещая сроки и продолжительность покоя, выгоняю их к Новому году. Раньше я придерживалась обычной агротехники, но со временем ее упростила и, на мой взгляд, сделала более эффективной. Теперь крупные луковицы пересаживаю не ежегодно, как это принято, а только через 3-5 лет. В это время детки не трогаю, не травмирую маму. Малышки хорошо себя чувствуют в горшке более широком, чем обычно советуют, диаметром 20 см, быстро подрастают и глядишь, уже зацветают вслед за родительницей.

Моя палочка-выручалочка — торфо-минераль­ное удобрение «Тогум». Для подкормки растений два раза в год в каждый горшок закапываю по 10 зерен на глубину 2 сантиметра. Благодаря им гиппеаструмы получают все необходимые им элементы питания, и к том уже лигнин заметно улучшает структуру почвы. С «Тогумом» луковицы стали более крупными, листья — крепкими и блестящими. Это удобрение помогает растениям закладывать хорошие цветочные почки и стимулирует великолепное цветение.

При этом не забываю я, конечно, и про другие приемы и условия выращивания гиппеаструмов: дренаж, мелкая посадка, обильный полив и хорошая освещенность во время роста, сухой темный уголок во время покоя. Всем советую соблюдать эти правила, тогда гиппеаструмы каждый год и вас будут радовать. А еще старайтесь творчески заниматься разведением комнатных растений, цветы сразу почувствуют ваш интерес и обязательно отблагодарят вас.

С. Б. Кулагина, Воронеж
 