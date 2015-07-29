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|На диету!
|29.03.2017 07:54
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Завела себе курочек яичной породы. А так как птичница я еще неопытная, закормила их так, что они перестали нестись.
Не знала я, что курам тоже нужна диета. По совету соседа снизила им норму комбикорма на день вдвое — до 140 г на голову, а весь остальной рацион составила из овощей и травы. После того как мои куры похудели, стали нести по яйцу в день. Я теперь на них не нарадуюсь!
Ю. Ю. Скорикова, Рязань