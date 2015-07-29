Жемчужные птицы

Из курса биологии я помнила, что цесарки — близкие родственники индеек и перепелок. Всезнающий Интернет выдал множество других интересных и полезных сведений. Не послушались

Передавая нам коробку с птицами, продавец посоветовал дома подрезать цесаркам на 5-6 см маховые перья на одном крыле. Чтобы не портить удивительную красоту птиц, мы не сделали этого. И зря…

Оказалось, что красивые птицы очень боязливы. Они держались вместе и начинали беспокойно кричать, если считали, что одной из них угрожает опасность. Впервые услышав этот резкий тарахтящий звук, я решила, что соседи включили сломанную газонокосилку. Сообразив, откуда доносится шум, обнаружила цесарок, которые разгуливали по крыше курятника и чем-то громко возмущались.

Все еще не желая портить внешний вид птиц, натянули над вольером пластиковую сеть. Каково же было наше удивление, когда один за другим произошло еще несколько побегов. Оказавшись на воле, птицы отправлялись на прогулку.

В руки не давались

Цесарки — единственные домашние птицы, которые, не разрывая грядок, уничтожают колорадских жуков. Но у нас не сложились доверительные отношения. На зов гордые птицы не шли, в руки не давались. Отловить жемчужных беглянок можно было лишь большим рыболовным сачком, при виде которого они убегали с большой скоростью. Попавшись, отбивались сильными ногами с большими и довольно острыми когтями. Нужно было ухитриться ухватить птицу за голень и перевернуть вниз головой. Тогда она смирялась и на некоторое время затихала, планируя очередной побег.

Перья растут быстро

Пришлось все-таки подрезать цесаркам перья на одном крыле. Было жалко смотреть, как кургузые существа, стараясь взлететь на насест, не­уклюже падали. Решили подрезать перья на втором крыле. Птицы сохранили красивую каплеобразную форму тела и научились забираться на перекладину по приставной лесенке. Оказалось, что перья у цесарок растут быстро, обрезать их пришлось несколько раз за сезон.

Где же яйца?

Птицы с аппетитом клевали корм. А немного освоившись, стали отгонять от кормушки нахальных бройлеров. Ровно в 6 часов вечера удалялись на ночлег и, устроившись на насесте, исполняли своими грубыми голосами вечерний репертуар. Словом, жили полной жизнью, но… не неслись.

Возможно, нам попались только самцы? Говорят, отличить самочку по внешнему виду, особенно в раннем возрасте, достаточно сложно. Лишь к 150-дневному возрасту голова у самца становится заметно больше, нарост на голове (шлем) и сережки более массивные, как правило, ярче окрашены.

Только не с курами!

Опытные птицеводы не советуют содержать цесарок с курами в одном птичнике, так как птицы могут свободно спариваться между собой. Говорят, для самца цесарки важно, чтобы самочка-избранница была похожа на него самого. Наши рыженькие пеструшки радикально отличались от жемчужных цесарок.

В результате мы пришли к выводу, что цесарок не будем больше заводить никогда и ни за что! Возможно, мясо у них и диетическое, но не такое вкусное, как мы ожидали.

Сомнений нет: стайка жемчужных птиц, степенно гуляющих на ухоженном газоне на фоне загородного коттеджа, выглядит роскошно. Но при условии, что все это окружено двухметровым забором, а ухаживает за птицами специально нанятый человек. А нас увольте! М. В. Ермолаева, Казань, Татарстан