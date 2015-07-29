«Открытие сезона» может стать кошмаром

Об агрессивности некоторых широко рекламируемых и модных в наше время видов малины. Клуб­ника-малина. Продавцы решили: если везде кричать о том, что это гибрид малины и садовой земляники (что совершенно не так!), то покупатель повалит. Описывают ее неземной вкус, красоту, экзотичность, словом, соблазняют садовода как могут. Названий ей дают целый вагон: соблазнительная, тибетская, китайская, гималайская, норвежская, клубничная, карликовая, розолистная.

Малина розолистная. Она внешне похожа на малину соблазнительную, но ягоды у нее поменьше и растет она на юге России, в отличие от малины соблазнительной, которая хорошо себя чувствует в северных широтах. Листья у нее более рельефные, словно гофрированные.

Малина соблазнительная, или земляничная. Земляничную малину вполне можно высадить у себя на участке. Но на ней обожглись уже многие садоводы. Растение это считается агрессором, с молодой порослью бороться сложновато. Действенным методом является окапывание территории шифером на глубину 50 см, или сажайте эту малину там, где у вас будет достаточно места на целую плантацию. Урожайность ее невысока, вкус ягод посредственный, ягоды созревают неодновременно, кусты расползаются, колючие. Но куст вполне декоративен. Он не болеет, не поражается вредителями, выглядит ярким и здоровым, к белым цветкам слетаются бабочки и пчелы (цветение растянуто с июля до сентября).

Малина пурпурноплодная, или японская, она же японская винная ягода. Хвалебные песни льются рекой. Необычайно красива, зимостойка, в тонком опушении побегов играют лучи солнечного света, цветки розовых и пурпурных оттенков собраны в красивые соцветия, сладкие, с уникальным ароматом ягоды. Растение действительно красивое, оригинальное, но прежде чем вставать в очередь за саженцами, узнайте о нем побольше. Ведь это прежде всего тоже агрессивный сорняк. Ягоды винной малины мельче, чем даже лесной малины. Вино из этих ягод хорошее, но действительно ли оно лучше вина из нашей обычной садовой малины? Ну а если все же решите сажать у себя подобную экзотику, внимательно следите за распространением растения, ограничивайте посадки с помощью того же шифера, срезайте лишние побеги. А увидев на весенней ярмарке очередное «открытие сезона», хорошенько подумайте, стоит ли овчинка выделки.

Л. Роменская, агроном