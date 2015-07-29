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|О чём кричит капуста
|09.06.2017 11:28
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Британские ученые доказали, что овощи могут разговаривать друг с другом.
Гуляя по саду, вы уверены, что в нем царит ничем не поколебимая тишина? Вы просто не слышите, как общаются между собой растения. А они постоянно ведут между собой беседу, особенно при приближении опасности. Об этом биологи догадываются уже давно, но только сейчас им удалось получить этому факту научное подтверждение.