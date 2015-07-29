О чём кричит капуста

Британские ученые доказали, что овощи могут разговаривать друг с другом. Гуляя по саду, вы уверены, что в нем царит ничем не поколебимая тишина? Вы просто не слышите, как общаются между собой растения. А они постоянно ведут между собой беседу, особенно при приближении опасности. Об этом биологи догадываются уже давно, но только сейчас им удалось получить этому факту научное подтверждение.

Ученые немного модифицировали ДНК капусты, повысив внутри растения содержание белка под названием люцифераза, наличие которого позволяет светлячкам светиться в темноте. Это было сделано для того, чтобы камеры смогли зафиксировать процесс общения овощей. Затем биологи надрезали капустный лист, после чего растение начало выпускать особый газ метил жасмонат. Это и есть голос овощей, с помощью которого растения предупреждают друг друга о грядущей опасности.

Услышав этот своеобразный сигнал SOS, растущие рядом овощи повышают содержание токсических веществ в своих листьях и таким образом отпугивают различных вредителей. В первую очередь насекомых. Подобным образом общаются между собой не только овощи, но и цветы, и даже деревья.

