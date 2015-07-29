Шрифт

Обмен опытом

Из почты «КГ»

29 Июля 2015 (Среда)
Бруснике тоже нужен торфДавно пытался вырастить бруснику на своем участке, но не сразу получилось, и вот почему.…

В качестве удобрения я использую касторовое масло

29 Июля 2015 (Среда)
Я свои цветочки, когда у них только начинают формироваться бутоны, поливаю водой с касторовым маслом.…

История из конверта

29 Июля 2015 (Среда)
«Эй, подруга, ты чего пешком топаешь?»Однажды мой зять Володя возвращался с работы. Вдруг услышал над головой шум, поднял голову и…

Собакам легче прокормиться около мусорных баков

29 Июля 2015 (Среда)
В наше селение часто привозят из города собак и оставляют на произвол судьбы. Почему я думаю, что из города? Сельские…

Сам себе доктор

29 Июля 2015 (Среда)
Средство от болей в коленяхСтало тяжело сгибать колени и приседать?…

Поиск статьи

Статистика сайта

Яндекс.Метрика

Реклама

О чём кричит капуста
09.06.2017 11:28

Британские ученые доказали, что овощи могут разговаривать друг с другом.

Гуляя по саду, вы уверены, что в нем царит ничем не поколебимая тишина? Вы просто не слышите, как общаются между собой растения. А они постоянно ведут между собой беседу, особенно при приближении опасности. Об этом биологи догадываются уже давно, но только сейчас им удалось получить этому факту научное подтверждение.
Ученые немного модифицировали ДНК капусты, повысив внутри растения содержание белка под названием люцифераза, наличие которого позволяет светлячкам светиться в темноте. Это было сделано для того, чтобы камеры смогли зафиксировать процесс общения овощей. Затем биологи надрезали капустный лист, после чего растение начало выпускать особый газ метил жасмонат. Это и есть голос овощей, с помощью которого растения предупреждают друг друга о грядущей опасности.
Услышав этот своеобразный сигнал SOS, растущие рядом овощи повышают содержание токсических веществ в своих листьях и таким образом отпугивают различных вредителей. В первую очередь насекомых. Подобным образом общаются между собой не только овощи, но и цветы, и даже деревья.
 