Комплекс «антиколорад»

Я опробовал различные меры борьбы с колорадским жуком. И заметил, что некоторые агротехнические уловки позволяют почти полностью изгнать вредителя. Севооборот — самое главное и полезное и при борьбе с жуком, и для повышения урожайности. Посадки картофеля нужно возвращать на прежнее место года через 3-4. Площадка пространственно изолирована от других посадок картофеля? Еще лучше! В этом году я провел опыт: высадил картофель сорта Голубизна на участке, где он не выращивался больше 15 лет. Другие растения картофеля находились на расстоянии больше чем 50 метров. Результат: в разгар лета ни одного жука! А на участке, где сажаю картофель каждый год, к этому времени пришлось провести уже две обработки химическими препаратами. Возможно, повлияло и то, что опытный картофель я высадил после 10 июня, когда более ранние посадки уже взошли и вредитель активно их осваивал. Для опыта клубни прорастил, потому они быстро догнали в развитии основные растения. Впрочем, такой метод подойдет лишь тем, кто высаживает картофель вручную (сажалка поломает ростки).

Крайне важен здоровый посадочный материал. Больные и ослабленные растения жук съедает почти до земли. Я отбираю клубни от хороших кустов, здоровых, с характерными признаками сорта. Картофель из институтов, мини-клубни и другой оздоровленный, конечно, хорош, но быстро набирает вирусы. Порой купленные недешевые здоровые мини-клубни уже после первого сезона выращивания собирают все болячки, становясь непригодными для посадки на следующий год.

Подбор сортов, устойчивых к жуку (не путать с модифицированными сортами), — с грубыми листьями, порой с опушением снизу, мешающим насекомым отложить яйца. Такие растения жуки обходят стороной. В этом году я опробовал несколько таких сортов. Один из них — Саровский, новый сорт, созданный лабораторией Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа. Высокую устойчивость к жуку показали сорта Накра, Каменский, Утро, Никулинский. Лето было непростым — сильная жара, всего два дождя за сезон. Однако растения этих сортов до сентября были с мощной зеленой ботвой и дали хороший урожай. У сортов Утро и Накра — привлекательные округлые клубни с красной кожурой. Порадовал Никулинский — до 15 округлых выровненных клубней под каждым кустом. А вот Каменский подвел: урожайность низкая, клубни поражены болезнями. Видимо, начал вырождаться. Старый сорт Голубизна, хоть и посажен был позже, к началу сентября сформировал на каждом растении по 8-16 клубней среднего размера.

А вот совмещенные посадки — выращивание картофеля вместе с бораго (огуречной травой), фасолью, чесноком, запах которых якобы не нравится жуку, — увы, не работают. От таких вариантов я отказался.

Инсектициды — самый эффективный метод борьбы с жуком. Но, травя жука, мы и себе наносим вред. А вредитель быстро приспосабливается к ядам. Приходится ежегодно менять препарат, покупая новый и с другим действующим веществом.