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|Абрикосы из Твери
|09.06.2017 11:32
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Даже если бы нам не удалось спасти урожай, ради одного цветения стоило разводить абрикосы.
Мои родители жили в Волгоградской области и всю жизнь занимались садоводством. Выращивали южные сорта плодовых. Поэтому, переехав к нам, в Тверь, прихватили с собой косточки абрикоса, чтобы в наших краях, совсем не подходящих для этого растения, попытаться размножить его.