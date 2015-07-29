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Абрикосы из Твери
09.06.2017 11:32

Даже если бы нам не удалось спасти урожай, ради одного цветения стоило разводить абрикосы.

Мои родители жили в Волгоградской области и всю жизнь занимались садоводством. Выращивали южные сорта плодовых. Поэтому, переехав к нам, в Тверь, прихватили с собой косточки абрикоса, чтобы в наших краях, совсем не подходящих для этого растения, попытаться размножить его.
После стратификации появились всходы. Два сеянцы мы высадили и стали ждать. На четвертый год они зацвели и дали первый урожай. Это были абрикосы, по вкусу ничуть не хуже южных. Деревья практически каждый год радовали плодами — иногда больше, иногда меньше.
В прошлом году на абрикосах образовалось столько бутонов, что не видно было веток. Но цветут деревья очень рано весной, когда еще возможны заморозки. Решили спасти урожай, применив дымление. Расставили по участку несколько ведер с мусором, который не горит, а только тлеет и дает массу дыма. Зажигали в 11 вечера, хотя лучше попозже.
Началось цветение. Какая это красота! Все деревья укрыты фиолетово-розовым покрывалом. Аромат непередаваемый! Урожай был небывалый. Хватило всем.
 