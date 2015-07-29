Сельдерей- осьминог

Который год дачники жалуются, что у них неурожай корневого сельдерея: то в цвет уйдет, то вместо круг­лого корнеплода сформируется осьминог... У меня таких проблем нет. Посев

Высеваю корневой сельдерей в начале февраля, за 70-75 дней до высадки рассады в грунт, на убывающей луне. В семенах много ингибиторов прорастания, и, чтобы ускорить появление всходов, перед посевом замачиваю их на туалетной бумаге, промывая 3-4 раза в день. Наклевываются они через неделю, но лишь в том случае, если семена свежие, прошлогодние. Раньше, когда я не знала этой хитрости, высеяла семена двухлетние — взошли единицы. Вот тогда-то и пришлось использовать экспресс-метод проращивания — барботировать вновь купленные семена. В итоге спустя 48 часов большая их часть наклюнулась.

Семена с зачатками корешков высаживаю с помощью заостренной палочки в рассадник (балконный ящик для цветов) по схеме 2х2 сантиметра. Грунт делаю рыхлым, семена заглубляю не больше чем на 0,5 сантиметра. Когда появляются всходы, обязательно включаю подсветку. Без нее ростки в считанные дни вытянутся, полягут и погибнут.

В фазе 1-2 настоящих листочков пикирую сельдерей в кассеты размером 3х3х5 см, прищипнув центральный корень (так корнеплод получается крупнее и нежнее, без волокон). Подкармливаю комплексным (N, P, K) удобрением раз в 3 недели и постоянно слежу, чтобы почва не пересыхала. Хватает ли растениям питания, сужу по листьям. Они должны быть интенсивно-зеленые, не бледные (голодающие) и не с синеватым оттенком (перекормленные).

На постоянное место

В грунт высаживаю рассаду после того, как минуют заморозки. Если растения слегка подмерзнут, они не погибнут, просто часть уйдет в цветуху. То же, кстати, случилось и после сильной майской жары. Тут на корешок можно уже не рассчитывать.

Схема посадки — 20х30 см, земляной ком стараюсь не разрушать и ни в коем случае не заглубляю кустики. После посадки обильно поливаю. К воде сельдерей чувствителен на протяжении всего периода вегетации. Минеральные удобрения не добавляю — сельдерей растет на грядках, куда в прошлом году вносился компост.

Обнажаю плечики

Когда растения окрепнут, их разокучиваю — обнажаю плечики, несколько раз за сезон ножом обрезаю корни, растущие горизонтально. Если листья ложатся на землю, обрываю и использую как приправу для супов, овощей, мяса, в маринады.

Наиболее активно корнеплоды растут в конце августа и сентябре, когда день укорачивается. К этому моменту на растениях оставляю лишь те листочки, которые растут вертикально вверх, остальные обрываю. И в итоге вырастают вполне приличные корнеплоды — размером от крупного яблока до крупного грейпфрута (зависит от сорта). В сентябре грядку с сельдереем засыпаю опилками — эта шубка защищает от заморозков. Когда ночная температура опускается до минус 5°С, выкапываю корнеплоды, слегка подсушиваю в теплице и складываю в погреб, пересыпая сухими опилками.