Хорошо ли тебе, картошечка?

Казалось бы, все сделали правильно: вырастили отличный картофель, своевременно собрали и просушили клубни, убрали на хранение. Но во время хранения часть урожая испортилась. Какие ошибки были допущены и как их избежать в дальнейшем? Бытует мнение, что, перебирая картофель, мы только наносим ему вред — невольно повреждаем клубни и перемешиваем больные со здоровыми. Это заблуждение. Во время зимнего хранения картофель поражают различные инфекционные болезни. Перебирая клубни, удаляйте не только гнилые, но и те, что соприкасались с ними. Если на поверхности лежат только здоровые клубни, но от контейнера исходит неприятный запах и в помещении появились мелкие мошки — дрозофилы, переберите весь картофель, удаляя больные и зараженные клубни.

Как мы закладываем овощи в хранилище? Картошку в ящик сложили, свеклу, морковь, лук и чеснок по другим ящикам распределили. А если места нет, как быть? Неужели картофель нельзя хранить вместе с другими овощами? Можно, но не со всеми. Идеальный сосед — свекла, которую кладут поверх клубней. Свекла отлично вбирает лишнюю влагу, предохраняя тем самым от загнивания клубни картофеля.

Мы допускаем огромную ошибку, закладывая на хранение клубни раннеспелых сортов. Даже в идеальных условиях раннеспелый картофель хранится лишь до ноября. Затем клубни начинают быстро прорастать и вянут. Использовать в пищу такой картофель нельзя. Для длительного хранения годится лишь картофель среднего и позднего сроков созревания.

В неурожайные годы мы закладываем на хранение картофель низкого качества, надеясь, что он успешно перезимует. Это грубая ошибка! Прежде чем закладывать клубни на хранение, их необходимо не только тщательно просушить, удалив землю, но и отсортировать, откинув в сторону мелкие и поврежденные.