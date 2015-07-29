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|Хорошо ли тебе, картошечка?
|09.06.2017 11:36
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Казалось бы, все сделали правильно: вырастили отличный картофель, своевременно собрали и просушили клубни, убрали на хранение. Но во время хранения часть урожая испортилась. Какие ошибки были допущены и как их избежать в дальнейшем?
Бытует мнение, что, перебирая картофель, мы только наносим ему вред — невольно повреждаем клубни и перемешиваем больные со здоровыми. Это заблуждение. Во время зимнего хранения картофель поражают различные инфекционные болезни. Перебирая клубни, удаляйте не только гнилые, но и те, что соприкасались с ними. Если на поверхности лежат только здоровые клубни, но от контейнера исходит неприятный запах и в помещении появились мелкие мошки — дрозофилы, переберите весь картофель, удаляя больные и зараженные клубни.